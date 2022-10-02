Холанд установил рекорд АПЛ

Норвежец быстрее всех в истории лиги оформил три хет-трика.

В рамках девятого тура АПЛ Ман Сити с помощью хет-трика Эрлинга Холанда разгромил Манчестер Юнайтед.

Таким образом, норвежский нападающий оформил историческое для чемпионатов Англии достижение.

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Холанд записал на свой счет три хет-трика в восьми матчах английского первенства. Это самый быстрый результат в истории АПЛ.

Ранее этот своеобразный рекорд принадлежал Майклу Оуэну, которому понадобилось для этого 48 матчей.