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Футбол

Брентфорд потроллил Манчестер Юнайтед за разгром от Манчестер Сити

"Пчелы" нашли нечто общее между собой и "горожанами".
Сегодня, 18:29
Getty Images
Getty Images
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В рамках девятого тура АПЛ Манчестер Сити принял на своем поле Манчестер Юнайтед.

"Горожане" к концу первого тайма матча побеждали со счетом 4:0.

Твиттер-аккаунт Брентфорда не смог пройти мимо этого события, вспомнив как они громили "красных дьяволов" с таким же счетом.

Стоит сказать, что матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед завершился со счетом 6:3.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед
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