Брентфорд потроллил Манчестер Юнайтед за разгром от Манчестер Сити

"Пчелы" нашли нечто общее между собой и "горожанами".

В рамках девятого тура АПЛ Манчестер Сити принял на своем поле Манчестер Юнайтед.

"Горожане" к концу первого тайма матча побеждали со счетом 4:0.

Твиттер-аккаунт Брентфорда не смог пройти мимо этого события, вспомнив как они громили "красных дьяволов" с таким же счетом.

Brentford Man City

🤝

4-0 up at half-time — Brentford FC (@BrentfordFC) October 2, 2022

Стоит сказать, что матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед завершился со счетом 6:3.