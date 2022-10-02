Брентфорд потроллил Манчестер Юнайтед за разгром от Манчестер Сити
"Пчелы" нашли нечто общее между собой и "горожанами".
В рамках девятого тура АПЛ Манчестер Сити принял на своем поле Манчестер Юнайтед.
"Горожане" к концу первого тайма матча побеждали со счетом 4:0.
Твиттер-аккаунт Брентфорда не смог пройти мимо этого события, вспомнив как они громили "красных дьяволов" с таким же счетом.
Brentford Man City— Brentford FC (@BrentfordFC) October 2, 2022
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4-0 up at half-time
Стоит сказать, что матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед завершился со счетом 6:3.