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Футбол - футболом, но семья важнее: Роналду поделился трогательным снимком в кругу близких

В доме португальца царят уют и счастье.
Сегодня, 08:59
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/cristiano
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Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду испытывает проблемы в английском клубе.

Несмотря на трудности на футбольном поле, а также с игровым временем, португалец продолжает упорно тренироваться, готовясь к играм и чемпионату мира в Катаре. Помогают ему в этом близкие, которые всегда рядом.

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Роналду на фоне слухов о возможном уходе из Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно, опубликовал в Instagram-stoires фотографию в кругу семьи, где они за ужином. Португалец добавил смайлик в виде сердца, отметив важность близких.

В текущем сезоне Роналду забил лишь один гол за восемь игр в составе Манчестер Юнайтед.

Ранее мама Роналду рассказала, когда Криштиану завершит игровую карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры Криштиану Роналду
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