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Манчестер - синий: Главные герои дерби сделали фото с памятными сувенирами

Холанд и Фоден вошли в историю манчестерского дерби.
Сегодня, 14:32
Эрлинг Холанд и Фил Фоден / Getty Images
Эрлинг Холанд и Фил Фоден / Getty Images
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В рамках девятого тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

Команды порадовали фанатов количеством голов, забив на двоих девять раз. Победителем противостояния стала команда Хосепа Гвардиолы 6:3.

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Главными героями поединка стали нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Фил Фоден, которые оформили хет-трики.

После поединка футболисты решили увековечить результат встречи, сделав фотографию в раздевалке с мячами.

"Манчестер - синий", - написал Холанд в Instagram.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на втором месте, имея 20 очков после 8 игр. На счету Манчестер Юнайтед 12 баллов и шестая строчка в таблице.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити близок к продлению контракта с главным талантом клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии Фил Фоден Эрлинг Холанд
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