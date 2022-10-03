Манчестер - синий: Главные герои дерби сделали фото с памятными сувенирами

Холанд и Фоден вошли в историю манчестерского дерби.

В рамках девятого тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

Команды порадовали фанатов количеством голов, забив на двоих девять раз. Победителем противостояния стала команда Хосепа Гвардиолы 6:3.

Читай также: Фанаты Манчестер Юнайтед встретили Холанда на улице города, где постарались переманить его на Олд Траффорд

Главными героями поединка стали нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Фил Фоден, которые оформили хет-трики.

После поединка футболисты решили увековечить результат встречи, сделав фотографию в раздевалке с мячами.

"Манчестер - синий", - написал Холанд в Instagram.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на втором месте, имея 20 очков после 8 игр. На счету Манчестер Юнайтед 12 баллов и шестая строчка в таблице.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити близок к продлению контракта с главным талантом клуба.