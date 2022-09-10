Фанаты Манчестер Юнайтед встретили Холанда на улице города, где постарались переманить его на Олд Траффорд

Норвежец до сих пор является желаемым новичком для болельщиков "красных дьяволов".

Манчестер Сити в летнее трансферное окно приобрел нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда с Боруссии Дортмунд.

На форварда претендовали разные клубы, включая Манчестер Юнайтед, однако норвежец выбрал команду Хосепа Гвардиолы.

Читай также: Бокал вина и благодарность Клоппу: легенда МЮ потроллил Ливерпуль после разгромного поражения от Наполи

Фанаты "красных дьяволов" встретили 22-летнего нападающего на улице Манчестера. Болельщики Юнайтед обратились к Холанду, чтобы тот перебрался в их клуб.

"Ты выбрал не ту сторону Манчестера", - крикнул фанат.

Холанд, без всякого замешательства, сказал, что его любят в Сити: "Меня здесь любят".

Затем болельщик Юнайтед сказал, что хочет видеть Холанда в стане "красных дьяволов". "Приходи к нам в следующем сезоне. Увидимся немного позже, Холанд".

В текущем сезоне Холанд провел восемь игр в составе Манчестер Сити, в которых забил 12 голов и выполнил одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что Эрлинг установил невероятное бомбардирское достижение.