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Фанаты Манчестер Юнайтед встретили Холанда на улице города, где постарались переманить его на Олд Траффорд

Норвежец до сих пор является желаемым новичком для болельщиков "красных дьяволов".
Сегодня, 08:40
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Манчестер Сити в летнее трансферное окно приобрел нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда с Боруссии Дортмунд.

На форварда претендовали разные клубы, включая Манчестер Юнайтед, однако норвежец выбрал команду Хосепа Гвардиолы.

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Фанаты "красных дьяволов" встретили 22-летнего нападающего на улице Манчестера. Болельщики Юнайтед обратились к Холанду, чтобы тот перебрался в их клуб.

"Ты выбрал не ту сторону Манчестера", - крикнул фанат.

Холанд, без всякого замешательства, сказал, что его любят в Сити: "Меня здесь любят".

Затем болельщик Юнайтед сказал, что хочет видеть Холанда в стане "красных дьяволов". "Приходи к нам в следующем сезоне. Увидимся немного позже, Холанд".

В текущем сезоне Холанд провел восемь игр в составе Манчестер Сити, в которых забил 12 голов и выполнил одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что Эрлинг установил невероятное бомбардирское достижение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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