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Бокал вина и благодарность Клоппу: легенда МЮ потроллил Ливерпуль после разгромного поражения от Наполи

Гари Невилл не сдержал эмоций на фоне поражения главного соперника в карьере.
Сегодня, 09:15
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images
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В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль разгромно уступил Наполи (1:4).

Легенда "мерсисайдцев" Джейми Каррагер отреагировал на ужасное начало выступление своей бывшей команды.

"Шокирующее начало для Ливерпуля, перестаньте пытаться создавать офсайд и просто бегите назад!", - написал англичанин в Twitter.

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Ему ответил коллега, а также легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл. Специалист высмеял поражение Ливерпуля.

"Спасибо, Юрген!", - написал Невилл.

Примечательно, что по ходу матча Невилл опубликовал фотографию с бокалом вина, празднуя поражение главного соперника.

Отметим, что во втором туре Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Аякса. Игра пройдет 13 сентября.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Наполи - Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Ливерпуль манчестер юнайтед Юрген Клопп
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