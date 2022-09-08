Бокал вина и благодарность Клоппу: легенда МЮ потроллил Ливерпуль после разгромного поражения от Наполи
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль разгромно уступил Наполи (1:4).
Легенда "мерсисайдцев" Джейми Каррагер отреагировал на ужасное начало выступление своей бывшей команды.
"Шокирующее начало для Ливерпуля, перестаньте пытаться создавать офсайд и просто бегите назад!", - написал англичанин в Twitter.
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Ему ответил коллега, а также легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл. Специалист высмеял поражение Ливерпуля.
"Спасибо, Юрген!", - написал Невилл.
Thanks Jurgen 👍🏻 https://t.co/JucnEU3OHm— Gary Neville (@GNev2) September 7, 2022
Примечательно, что по ходу матча Невилл опубликовал фотографию с бокалом вина, празднуя поражение главного соперника.
September 7, 2022
Отметим, что во втором туре Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Аякса. Игра пройдет 13 сентября.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Наполи - Ливерпуль.