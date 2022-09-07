Наполи - Ливерпуль: Видео голов

В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимает Ливерпуль.

Уже на первых минутах матча хозяева заработали пенальти. Милнер в своей штрафной площади сыграл рукой, за что поплатился его клуб. Петр Зелиньски удачно реализовал 11-метровый.

На 31-й минуте поляк уже не забивал, но ассистировал. С передачи хавбека отметился Ангисса, точно пробив мимо голкипера Алиссона.

Утроил преимущество своего клуба Джованни Симеоне. Голевую передачу отдал Хвича Кварацхелия.

Четвертый гол Наполи забил в начале второго тайма. Петр Зелиньски отметился с ассиста Симеоне.

Ливерпуль сумел "проснуться". Английский клуб усилиями Милнера сократил отставание.

Вашему вниманию забитый гол Зелиньски:

Вашему вниманию забитый гол Ангиссы:

Вашему вниманию забитый гол Симеоне:

Вашему вниманию забитый гол Зелиньски: