iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл

Команды не порадовали фанатов забитыми мячами.
Сегодня, 18:25
МЮ - Ньюкасл
МЮ - Ньюкасл
0 0 0

В рамках 11 тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле принял Ньюкасл Юнайтед.

Подопечные Эрика тен Хага не смогли добыть триумф в родных стенах. Матч завершился со счетом 0:0.

Стоит отметить, что это был первый за последние два месяца домашний матч, в котором Криштиану Роналду вышел с первых минут.

После 9 сыгранных матчей "красные дьяволы" занимают пятую позицию в чемпионате, занеся в свой актив 16 пунктов.

У коллектива Эдди Хау 10 проведенных поединков, в которых они набрали 15 очков, расположившись на 6 месте в турнирной таблице.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Фред, Каземиро, Антони, Фернандеш, Санчо – Роналду (Рашфорд, 72).

Ньюкасл: Поуп – Триппье, Шер (Ласселс, 90+1), Ботман, Берн (Таргетт, 78) – Гимараеш (Уиллок, 78), Лонгстафф, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон (Вуд, 78), Мерфи (Фрейзер, 59).

Предупреждения: Роналду, 49, Фернандеш, 65, Казэмиро, 69 – Берн, 43.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл манчестер юнайтед АПЛ
0 0 0

Статьи по теме

Удаление Клоппа и гол Салаха: Ливерпуль обыграл на своем поле Манчестер Сити Удаление Клоппа и гол Салаха: Ливерпуль обыграл на своем поле Манчестер Сити
Арсенал без Зинченко одолел Лидс Арсенал без Зинченко одолел Лидс
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии
Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

ММА20:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа20:36
Унион удерживает первое место в Бундеслиге благодаря победе над Боруссией Дортмунд
Европа20:29
Удаление Клоппа и гол Салаха: Ливерпуль обыграл на своем поле Манчестер Сити
Европа20:22
Реал - Барселона: видео голов матча 16.10.22
Европа19:59
Шахтер опередил Динамо по количеству побед в очном противостоянии в рамках УПЛ
Европа19:50
Проклятие Дрэйка в действии: Рэпер поставил огромную сумму на Барселону и та проиграла
Киберспорт19:21
Valve оштрафовала PSG.LGD за конфуз с тестом на коронавирус сотрудника клуба
Теннис19:18
Сестры Ястремские на старте парного турнира WTA во Франции сыграют против россиянок
Европа19:08
Реал - Барселона 3:1 обзор матча и результат игры 16.10.2022
Украина18:52
Шахтер в зрелищном матче обыграл Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK