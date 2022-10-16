Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл

В рамках 11 тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле принял Ньюкасл Юнайтед.

Подопечные Эрика тен Хага не смогли добыть триумф в родных стенах. Матч завершился со счетом 0:0.

Стоит отметить, что это был первый за последние два месяца домашний матч, в котором Криштиану Роналду вышел с первых минут.

После 9 сыгранных матчей "красные дьяволы" занимают пятую позицию в чемпионате, занеся в свой актив 16 пунктов.

У коллектива Эдди Хау 10 проведенных поединков, в которых они набрали 15 очков, расположившись на 6 месте в турнирной таблице.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Фред, Каземиро, Антони, Фернандеш, Санчо – Роналду (Рашфорд, 72).

Ньюкасл: Поуп – Триппье, Шер (Ласселс, 90+1), Ботман, Берн (Таргетт, 78) – Гимараеш (Уиллок, 78), Лонгстафф, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон (Вуд, 78), Мерфи (Фрейзер, 59).

Предупреждения: Роналду, 49, Фернандеш, 65, Казэмиро, 69 – Берн, 43.