Самая красивая футболистка мира похвасталась своим хэллоуинским костюмом женщины-кошки

Самая красивая футболистка мира Ана Мария Маркович поразила своих поклонников нарядом на Хэллоуин. Хорватская футболистка посетила тыквенное поле недалеко от Цюриха.

Маркович выглядела почти неузнаваемой в своем костюме на Хэллоуин. Она была одета как кошка и была вся в черном, подрисовав усы и нос, чтобы завершить образ.

Она позировала с тыквами и широко улыбалась и поделилась фотографиями в Instagram с подписью: "А что ты наденешь на Хэллоуин? Мяу".

Ранее сообщалось, что окровавленный Неймар отпраздновал хэллоуин.