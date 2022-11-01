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Самая красивая футболистка мира похвасталась своим хэллоуинским костюмом женщины-кошки

Ана Маркович поразила футбольное сообщество внешним видом.
Сегодня, 18:54
Ана Мария Маркович / Instagram
Ана Мария Маркович / Instagram
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Самая красивая футболистка мира Ана Мария Маркович поразила своих поклонников нарядом на Хэллоуин. Хорватская футболистка посетила тыквенное поле недалеко от Цюриха.

Маркович выглядела почти неузнаваемой в своем костюме на Хэллоуин. Она была одета как кошка и была вся в черном, подрисовав усы и нос, чтобы завершить образ.

Она позировала с тыквами и широко улыбалась и поделилась фотографиями в Instagram с подписью: "А что ты наденешь на Хэллоуин? Мяу".

Ранее сообщалось, что окровавленный Неймар отпраздновал хэллоуин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хэллоуин
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