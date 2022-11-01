Самая красивая футболистка мира похвасталась своим хэллоуинским костюмом женщины-кошки
Ана Маркович поразила футбольное сообщество внешним видом.
Самая красивая футболистка мира Ана Мария Маркович поразила своих поклонников нарядом на Хэллоуин. Хорватская футболистка посетила тыквенное поле недалеко от Цюриха.
Маркович выглядела почти неузнаваемой в своем костюме на Хэллоуин. Она была одета как кошка и была вся в черном, подрисовав усы и нос, чтобы завершить образ.
Она позировала с тыквами и широко улыбалась и поделилась фотографиями в Instagram с подписью: "А что ты наденешь на Хэллоуин? Мяу".
Ранее сообщалось, что окровавленный Неймар отпраздновал хэллоуин.