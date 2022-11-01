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Динамо - Фенербахче: прогноз на матч 03.11.2022 Лиги Европы

Команды встретятся в 6-м туре Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 19:29
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В рамках 6 тура группового этапа Лиги Европы Динамо встретится с Фенербахче 

Поединок между украинским и турецким коллективом будет сыгран в четверг, 3 ноября, в Кракове на стадионе им. Юзефа Пилсудского. Для обеих команд данный матч является чистой формальностью, ведь "бело-синие" уже не сможут квалифицироваться в евровесну, а "желтые канарейки" наоборот уже обеспечили себе плей-офф Лиги Европы.

Стоит сказать, что в текущем сезоне это уже четвертый матч между Динамо Киев и стамбульским Фенербахче. Ранее команды сыграли вничью (0:0), одну победу добыл Фенербахче (2:1) и один триумф на счету Динамо (1:2).

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Коэффициент и ставки на матч 6-го тура Лиги Европы Динамо Киев - Фенербахче

Фенербахче находятся на первой позиции в группе благодаря лучшей разнице забитых мячей, имея равное количество очков вместе с Ренном.

Динамо далеко не лучшим образом показывает себя в текущей кампании, набрав лишь один пункт в пяти матчах.

Учитывая вышеуказанные факторы, турецкий гранд предсказуемо является фаворитом по мнению аналитиков и экспертов.

Прогноз букмекеров на матч Динамо Киев - Фенербахче:

  • Победа Динамо: 4.20
  • Ничья: 3.67
  • Победа Фенербахче: 1.94

Букмекеры считают, что обе команды смогут отметиться забитым голом. Коэффициент на это - 1.74, а на то, что этого не случится - 2.17.

Но в то же время, наиболее вероятный счет - 0:1. Коэффициент на данный исход равняется 6.30, а на 1:1 - 6.40.

Читай также: Динамо - Фенербахче: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги Европы

Статистика противостояния Динамо Киев - Фенербахче

История матчей между клубами довольно богатая. Команды встретились между собой уже 8 раз.

Ведет в противостоянии с минимальным преимуществом киевское Динамо. На их счету 3 победы, а турецкий гранд побеждал дважды.

Динамо Киев - Фенербахче

3 Победы 2

3 Ничьи 3

17 Голы 10

Cтоит отметить, что в номинанльно домашних матчах "бело-синие" ни разу не проиграли. Последний подобный поединок датирован 20 июля этого года. Завершился он вничью со счетом 0:0.

Также примечательно, что все официальные матчи за исключением поединка первого тура группового этапа Лиги Европы этого сезона были сыграны в рамках Лиги чемпионов.

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