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Динамо - Фенербахче: онлайн трансляция матча 3.11.2022 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:56
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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В четверг, 3 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо проведет свой последний матч еврокубков нынешнего сезона.

Не сумев победить АЕК Ларнака в пятом туре команда Мирчи Луческу потеряла все шансы на выход в Лигу конференций. Теперь киевлянам остается провести последнюю игру против турецкого Фенербахче.

Матч пройдет в польском Кракове на стадионе МКС Краковия. Стартовый свисток поединка состоится в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Динамо - Фенербахче

На ISPORT будет доступна онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Динамо - Фенербахче будет доступна в этой новости 3 ноября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги Европы между Динамо и Фенербахче покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Выбив Фенербахче из квалификации Лиги чемпионов, киевское Динамо не сумело пробиться в групповой раунд, без шансов уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской Бенфике (0:5). В итоге украинская команда по иронии судьбы попала в одну группу Лиги Европы с турками.

В первом же туре группового этапа второго по статусу турнира "желтые канарейки" сумели взять реванш за Лигу чемпионов, победив со счетом 2:1. При этом команда Жорже Жезуша вырвала победу в добавленное арбитром время ко второму тайму, благодаря голу Миши Батшуаи.

Далее последовало сенсационное поражение от АЕКа (0:1) и две неудачи в матчах с Ренном (1:2, 0:1). После противостояния с французами "бело-синие" потеряли шансы на плей-офф Лиги Европы. Окончательный вылет из еврокубков произошел после ничьей с АЕКом (3:3). И только благодаря "джокеру" Денису Гармашу этот позор не получился еще большим.

Победив Динамо в первом туре, турки дважды сыграли вничью с Ренном (2:2, 3:3), а также дважды обыграли АЕК (2:0, 2:1). На данный момент за счет дополнительных показателей именно они занимают первое место группы В, имея одинаковое количество очков с французами(по 11).

В то время, как для украинцев следующая игра станет не более, чем формальностью, для турецкого коллектива она будет решать многое: либо Фенербахче пройдет сразу в 1/8 финала, либо ему придется пробиваться дальше через 1/16 финала.

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АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

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