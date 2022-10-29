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Динамо - Фенербахче: где смотреть матч 03.11.2022 Лиги Европы

Киевляне попытаются "хлопнуть дверью" напоследок, завоевав первую и единственную победу в турнире.
Сегодня, 14:55
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В четверг, 3 ноября, киевское Динамо встретится с турецким Фенербахче из Стамбула в шестом туре группового Лиги Европы сезона-2022/23.

Подопечные Мирчи Луческу попробуют не ударить в грязь лицом, добыв хотя бы одну победу на текущей стадии соревнований в номинально домашнем матче.

Встреча состоится в польском городе Краков на домашнем cтадионе "бело-синих"  в еврокубках, а именно на стадионе имени Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени

Где смотреть матч Динамо - Фенербахче 

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Фенербахче где можно смотреть за ходом перепитий в рамках предстоящего противостояния. Матч начнется 3 ноября в 22:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине поединок между Динамо и Фенербахче будет доступен для просмотра в прямом эфире на OTT-платформе MEGOGO.

Встреча в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 Динамо - Фенербахче будет сыграна в четверг, 3 ноября, в Польше в 22:00 по киевскому времени.

Где состоится матч Динамо Киев - Фенербахче 

Матч состоится на стадионе имени Юзефа Пилсудского в городе Кракове. Стадион был построен в 1912 году, а реконструирован в 2016 году.

Стадион имени Юзефа Пилсудского вмещает немногим более 15 тысяч зрителей. Стадион класифицируется как арена третьей категории УЕФА. Также здесь играет ФК Краковия, за которую выступает Евгений Коноплянка

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