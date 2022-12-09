Месси не вернется в Барселону независимо от результатов чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси следующим летом не вернется в Барселону, сообщает издание. ]]El Nacional[[/link_direct]].

По информации источника, Месси уже сообщил представителям Барселоны, что несмотря на результат его сборной на чемпионате мира, он не намерен следующим летом подписывать контракт с каталонским клубом.

Сообщается, что у Лео придерживается следующего плана – если ему удастся выиграть мундиаль, следующим летом он подпишет контракт с клубом МЛС Интер Майами. В противном случае, он продлит на один год контракт с ПСЖ.

Ранее президент ПСЖ прокомментировал будущее аргентинца в их клубе, заявив, что Месси счастлив быть частью команды Президент ПСЖ: Месси счастлив быть частью нашего проекта.