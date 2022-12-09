iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси не вернется в Барселону независимо от результатов чемпионата мира

Аргентинец не намерен возвращаться в клуб.
Сегодня, 08:20
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси следующим летом не вернется в Барселону, сообщает издание. ]]El Nacional[[/link_direct]].

По информации источника, Месси уже сообщил представителям Барселоны, что несмотря на результат его сборной на чемпионате мира, он не намерен следующим летом подписывать контракт с каталонским клубом.

Сообщается, что у Лео придерживается следующего плана – если ему удастся выиграть мундиаль, следующим летом он подпишет контракт с клубом МЛС Интер Майами. В противном случае, он продлит на один год контракт с ПСЖ.

Ранее президент ПСЖ прокомментировал будущее аргентинца в их клубе, заявив, что Месси счастлив быть частью команды Президент ПСЖ: Месси счастлив быть частью нашего проекта.


Статьи по теме

Рух проведет благотворительный матч с польским клубом Рух проведет благотворительный матч с польским клубом
"Лучший друг Ломаченко": Арум назвал самого опасного соперника для Фьюри "Лучший друг Ломаченко": Арум назвал самого опасного соперника для Фьюри
"Восхищаюсь": Президент ПСЖ оценил шансы на подписание Роналду "Восхищаюсь": Президент ПСЖ оценил шансы на подписание Роналду
Шанс для Мудрика: Вингер Арсенала попал в сферу интересов трех европейских грандов Шанс для Мудрика: Вингер Арсенала попал в сферу интересов трех европейских грандов
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Данки Симоне Фонтеккьо и Демара Дерозана возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Украина10:31
Рух проведет благотворительный матч с польским клубом
Бокс10:20
"Лучший друг Ломаченко": Арум назвал самого опасного соперника для Фьюри
Европа09:58
"Восхищаюсь": Президент ПСЖ оценил шансы на подписание Роналду
Европа09:17
Шанс для Мудрика: Вингер Арсенала попал в сферу интересов трех европейских грандов
Бокс08:54
Тим Цзю и Джермелл Чарло согласовали бой за чемпионский пояс
Европа08:20
Месси не вернется в Барселону независимо от результатов чемпионата мира
НБА07:40
НБА: Майами оказалось сильнее Клипперс, Портленд и Денвер выявили победителя на последней секунде
НХЛ07:21
НХЛ: Тампа-Бэй обыграла Нэшвилл, Лос-Анджелес разгромно уступил Торонто
Олимпийские виды06:55
Главой Комиссии атлетов НОК Украины избрали чемпиона мира и Европы
Бокс00:50
"Пузико, как дела?": Усик забавно подколол Фьюри за лишний вес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK