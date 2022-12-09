Звезда сборной Марокко заинтересовала три европейских клуба

Аззедин Унахи впечатлил не только экс-тренера сборной Испании.

Хавбек сборной Марокко Аззедин Унахи может сменить клубную прописку после ЧМ-2022.

Футболист, выступающий за Анже вошел в список интересов итальянских Торино и Фиорентины, а также французского Лилля.

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Немецкий портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3.5 миллиона евро. На клубном уровне он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Стоит отметить, что на послематчевой пресс-конференции после вылета сборной Испании экс-наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике выделял именно Унахи.