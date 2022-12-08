Всемогущий: Карикатурист оценил игру вратаря Марокко в игре с Испанией

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко сенсационно обыграла национальную команду Испании.

Марокканская команда сумела одолеть европейский гранд в серии пенальти, сыграв в основное время - 0:0.

Главным героем встречи стал голкипер Марокко Яссин Буну, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти, чем повторил легендарное достижение украинского вратаря Александра Шовковского.

Известный карикатурист Омар Момани посвятил свой рисунок голкиперу Севильи. Художник изобразил Буну в качестве всемогущего, который стоит на страже сборной Марокко.

Стоит отметить, что 31-летний футболист пропустил лишь один гол за четыре матча на чемпионате мира.

В четвертьфинале сборная Марокко сыграет с национальной командой Португалии. Поединок состоится 10 декабря в 17:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Марокко вошел в историю благодаря выходу в 1/4 ЧМ-2022.