Рома нашла замену футболисту, поругавшемуся с Моуриньо

Рома определилась с кандидатурой, которая должна усилить правый фланг защиты.

"Волки" намерены подписать футболиста МЮ Аарона Ван-Биссаку. Англичанин не входит в планы Эрика тен Хага и будет продан в ближайшие сроки.

Ван-Биссака должен заменить в составе Ромы Рика Карсдорпа, который поругался с Жозе Моуриньо и должен покинуть клуб этой зимой.

В текущем сезоне правый защитник провел всего 1 неполный матч. Он отыграл только 4 минуты во всех турнирах.