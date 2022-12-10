Рома нашла замену футболисту, поругавшемуся с Моуриньо
Состав "волков" может пополнить Аарон Ван-Биссака.
Рома определилась с кандидатурой, которая должна усилить правый фланг защиты.
"Волки" намерены подписать футболиста МЮ Аарона Ван-Биссаку. Англичанин не входит в планы Эрика тен Хага и будет продан в ближайшие сроки.
Ван-Биссака должен заменить в составе Ромы Рика Карсдорпа, который поругался с Жозе Моуриньо и должен покинуть клуб этой зимой.
В текущем сезоне правый защитник провел всего 1 неполный матч. Он отыграл только 4 минуты во всех турнирах.