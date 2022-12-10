Наставник Марокко: Деньги не победят веру и страсть

Главный тренер Марокко Валид Реграги поделился мыслями о проходе команды в полуфинал ЧМ-2022.

По словам Реграги, он испытывает гордость за своих игроков и тренерский штаб.

"Мы знали, что это будет игра против одной из лучших команд в мире. Они создали нам больше трудностей, чем Испания, хорошо изучили нас, но мы сумели реализовать свой план, несмотря на усталость после матча 1/8 финала.

Мы – отличная команда с большим сердцем. Мы были гораздо лучше в желании и страсти. Мы здесь, чтобы показать, кто мы. Это очень трудный турнир, но посмотрите, против кого мы играли. Мы уже потеряли многих игроков, мы могли пострадать и сегодня, но когда мы используем скромность и энергию африканских и арабских народов – путь прямой.

Я очень горжусь этими замечательными игроками, а также всем своим штабом. Мы будем быстро восстанавливаться, нам это нужно, потому что предстоит еще один большой вызов.

У нас очень четкий план, игроки никогда не бежали так быстро, как на этом чемпионате мира. Но когда мы вкладываем наши сердца, наши лучшие сильные стороны выходят на первый план. Мы команда, которую любят все, с талантом, качеством.

Деньги не могут победить страсть и веру. Это не удивительно, это работа: Бельгия, Хорватия, Канада, Испания и Португалия пропустили всего один гол. Нам радуется весь континент. По нашему духу мы – Рокки Бальбоа этого ЧМ. Мы приехали сюда не для того, чтобы сыграть всего три игры", - сказал Реграги.

Напомним, благодаря проходу в 1/2 финала ЧМ-2022 Марокко установило историческое достижение.

В следующей стадии африканскую команду ждет поединок со сборной Франции.