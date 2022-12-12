Челси вступил в переговоры с немецким вундеркиндом

Юссуфа Мукоко может перебраться на Туманный Альбион.

Лондонский Челси начал охоту на одного из главных талантов текущего поколения.

По информации Николо Скиры, "синие" вступили в переговоры с форвардом Боруссии Д Юссуфой Мукоко.

Английский топ-клуб готов подписать немцкого 18-летнего вундеркинда летом 2023 года бесплатно.

Мукоко предложат контракт на 5 лет. Финансовая сторона вопроса в данный момент не уточняется..

Ранее сообщалось, что нападающего дортмундской Борусии хочет подписать Барселона.