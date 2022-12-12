Ливерпуль предложил контракт хавбеку сборной Аргентины
Мерсисайдцам предстоит согласовать условия трансфера с клубом игрока.
Ливерпуль нашел идеальную кандидатуру на усиление центра поля в случае неудачи с подписанием Джуда Беллингема.
По информации аргентинских журналистов, мерсисайдцы контактировали с Энцо Фернандесом, предлагая ему контракт.
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Детали сделки, такие как срок контракта и финансовая сторона вопроса не сообщаются.
Также отмечается, что Ливерпуль пока не договорился о сумме трансфера с лиссабонской Бенфикой, которой принадлежит Фернандес. Клаусула в контракте игрока составляет 120 млн евро.
Напомним, уже совсем скоро Фернандес вместе со сборной Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала ЧМ-2022