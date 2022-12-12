Ливерпуль предложил контракт хавбеку сборной Аргентины

Ливерпуль нашел идеальную кандидатуру на усиление центра поля в случае неудачи с подписанием Джуда Беллингема.

По информации аргентинских журналистов, мерсисайдцы контактировали с Энцо Фернандесом, предлагая ему контракт.

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Детали сделки, такие как срок контракта и финансовая сторона вопроса не сообщаются.

Также отмечается, что Ливерпуль пока не договорился о сумме трансфера с лиссабонской Бенфикой, которой принадлежит Фернандес. Клаусула в контракте игрока составляет 120 млн евро.

Напомним, уже совсем скоро Фернандес вместе со сборной Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала ЧМ-2022