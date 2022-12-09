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Свой чемпионат мира: Клопп вместе с лидерами Ливерпуля сыграл в необычную игру

Ребята из Ливерпуля время в пустую не теряют.
Сегодня, 13:00
Мохаммед Салах и Юрген Клопп / Getty Images
Мохаммед Салах и Юрген Клопп / Getty Images

Английский Ливерпуль во время паузы на чемпионат мира продолжает тренировочный процесс, готовясь к возобновлению футбольных турниров.

Несмотря на то, что некоторые игроки "красных" отсутствуют в команде, ведь выступают на чемпионате мира, команда проводит тренировки и спарринги.

Атмосфера в расположение Ливерпуля отличная, а это можно понять по тому, что главный тренер команды Юрген Клопп вместе со своим помощником играет с Мохаммедом Салахом и Тьяго Алькантарой в необычную игру - паддл-теннис.

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Примечательно, что участники настолько увлечены в соревнование, что не сдерживают свои эмоции.

Отметим, что 11 декабря Ливерпуль проведет товарищеский матч с Лионом, а уже 16 декабря сыграет с Миланом.

Ранее сообщалось, что Клопп определился со своим будущим в Ливерпуле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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