Клопп определился со своим будущим в Ливерпуле
Немецкий специалист намерен остаться в стане английского клуба.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не собирается уходить из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Немецкий специалист полностью сконцентрирован на работе с английским клубом. Его не заинтересовала возможность поработать со сборной Германии.
Кроме того, Клопп уже обсуждает новые трансферы с руководством и настаивает на переходе полузащитника Боруссии Дортмунда Джуда Беллингема.
В ближайшее время руководство Ливерпуля и главный тренер клуба примут решения касаемо контрактов некоторых футболистов.
Ранее сообщалось, что Клопп отказался возглавить сборную Германии.