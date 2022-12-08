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Клопп определился со своим будущим в Ливерпуле

Немецкий специалист намерен остаться в стане английского клуба.
Сегодня, 11:48
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не собирается уходить из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий специалист полностью сконцентрирован на работе с английским клубом. Его не заинтересовала возможность поработать со сборной Германии.

Кроме того, Клопп уже обсуждает новые трансферы с руководством и настаивает на переходе полузащитника Боруссии Дортмунда Джуда Беллингема.

В ближайшее время руководство Ливерпуля и главный тренер клуба примут решения касаемо контрактов некоторых футболистов.

Ранее сообщалось, что Клопп отказался возглавить сборную Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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