Клопп определился со своим будущим в Ливерпуле

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не собирается уходить из клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий специалист полностью сконцентрирован на работе с английским клубом. Его не заинтересовала возможность поработать со сборной Германии.

Кроме того, Клопп уже обсуждает новые трансферы с руководством и настаивает на переходе полузащитника Боруссии Дортмунда Джуда Беллингема.

В ближайшее время руководство Ливерпуля и главный тренер клуба примут решения касаемо контрактов некоторых футболистов.

Ранее сообщалось, что Клопп отказался возглавить сборную Германии.