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Клопп отказался возглавить сборную Германии

Немец сосредоточен на выступлениях мерсисайдцев.
Сегодня, 18:18
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не возглавит сборную Германии. Об этом заявил агент немецкого специалиста Марк Косике.

"Это лишь обсуждения в СМИ. У Юргена контракт с Ливерпулем до 2026 года, и он намерен его выполнить", – сказал Косике в интервью Флориану Плеттенбергу.

Напомним, сборная Германии во второй раз подряд с позором покинула чемпионат мира, не сумев преодолеть даже групповой этап.

Ханси Флик продолжает пользоваться доверием руководства и высоко ценится большинством игроков.

Ранее Клопп назвал одну из главных ошибок в тренерской карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Юрген Клопп

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