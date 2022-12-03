Клопп отказался возглавить сборную Германии
Немец сосредоточен на выступлениях мерсисайдцев.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не возглавит сборную Германии. Об этом заявил агент немецкого специалиста Марк Косике.
"Это лишь обсуждения в СМИ. У Юргена контракт с Ливерпулем до 2026 года, и он намерен его выполнить", – сказал Косике в интервью Флориану Плеттенбергу.
Напомним, сборная Германии во второй раз подряд с позором покинула чемпионат мира, не сумев преодолеть даже групповой этап.
Ханси Флик продолжает пользоваться доверием руководства и высоко ценится большинством игроков.
Ранее Клопп назвал одну из главных ошибок в тренерской карьере.