Почеттино: Каждый фанат футбола хочет, чтобы Месси стал чемпионом мира

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино поделился мыслями о финале ЧМ-2022.

Тренер заявил, что все кому нравится футбол хотят победы Месси в данном поединке.

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"Я аргентинец, я играл за Аргентину и в детстве я всегда мечтал выиграть чемпионат мира. Месси ничем не отличается. Я очень хорошо знаю, что он мечтает поднять этот трофей. Все в Аргентине и, по моему мнению, каждый человек, который любит футбол, хочет, чтобы в воскресенье Месси это сделал. Потому что Месси - это футбол.

И, как он сказал, это будет его последняя игра на чемпионатах мира", - написал экс-рулевой ПСЖ в колонке для издания The Athletic.

Напомним, матч между Францией и Аргентиной пройдет уже через 2 дня, 18 декабря, в 17:00.