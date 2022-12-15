Мбаппе vs Месси, Ди Мария vs Рабио: одноклубники, которые сойдутся друг против друга в главном матче жизни

ISPORT рассказывает об игроках, которые сойдутся в финале мундиаля со своими партнерами по клубу.

На чемпионате мира-2022 осталось всего два матча. В субботу, 17 декабря, между собой разыграют бронзовые медали Хорватия и Марокко, а на следующий день в финале сойдутся Франция и Аргентина.

Игроки обеих команд не раз пересекались друг с другом на футбольных полях, но есть и те, кто каждый день встречается на тренировках, каждую неделю выходят бок о бок на газон, но в финале чемпионата мира будут противостоять друг другу.

Например, в прошлом финале такими одноклубниками-соперниками были Марио Манджукич и Блез Матуиди, представлявшие на тот момент Ювентус. ISPORT рассказывает, кто в этом финале может встретиться с партнером по команде.

Месси – Мбаппе

Клуб: ПСЖ

Возможно, два лучших игрока мира прямо сейчас не просто встретятся друг против друга в финале ЧМ, они еще и играют в одной команде. Ветеран и легенда Лео Месси проводит в ПСЖ только второй год, но уже успел неплохо сыграться с Килианом Мбаппе, которого многие называют преемником Месси-Роналду.

За эти полтора сезона, что футболисты выступают вместе в ПСЖ, они отыграли 48 матчей и организовали на двоих 26 голов (15 забил Килиан с ассистов Лео, 11 – Лео с ассистов Килиана).

А что касается их соперничества на футбольном поле, то встречались они трижды, и преимущество здесь у француза. Впервые они сошлись на прошлом чемпионате мира, когда Франция в 1/8 финала обыграла Аргентину, а Мбаппе сделал дубль. В сезоне-20/21 также в 1/8 финала, но в Лиги чемпионов ПСЖ с французом обыграл Барселону с аргентинцем по сумме двух матчей 5:2. Мбаппе забил 4 гола своей команды, а Месси стал автором обоих мячей Барсы.

Варан – Мартинес

Клуб: Манчестер Юнайтед

Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес осенью смогли настроить "химию" между собой и стали очень крутым дуэтом в центре обороны МЮ, но теперь будут по разные стороны баррикад. Правда, Лисандро в составе Аргентины не является 100% основным игроком, но довольно часто выходит на поле со скамейки запасных.

Эти игроки только полгода играют в одной команде и выходили на поле вместе в десяти матчах. Проиграли они только раз – когда Манчестер Сити прибил МЮ со счетом 6:3. Тем не менее Варан тогда не доиграл даже первый тайм.

До этого друг другу футболисты не противостояли.

Льорис – Ромеро

Клуб: Тоттенхэм

Капитан сборной Франции и легенда Тоттенхэма Уго Льорис вероятно встретится со своим партнером по лондонскому клубу Кристианом Ромеро.

Аргентинец перебрался в стан "шпор" летом 2021 года и с тех пор сыграл за команду вместе с Льорисом в 38 матчах. Проведя вместе на поле почти 3200 минут. А вот друг против друга эти ребята не играли.

Отметим, что здесь могли быть и другие игроки Тоттенхэма, но французы Ндомбеле и Сиссоко и аргентинец Ло Чельсо не получили вызов в сборную.

Рабьо – Ди Мария и Паредес

Клуб: Ювентус

А вот здесь у нас не пара, а сразу трио. Туринский Ювентус переживает далеко не лучшие свои времена, но сразу троих своих игроков в финал ЧМ делегировал.

Адриен Рабьо получает много критики в свой адрес, но на мундиале он стал ключевой фигурой и его отсутствие в полуфинале из-за состояния здоровья рассматривалось как проблема для французов.

У Ди Марии и Паредеса у сборной Аргентины статус несколько иной – Анхель в последних трех матчах сыграл всего 8 минут, хотя и был в старте в первых двух встречах. А Леандро, хоть и вышел в старте против Нидерландов и Хорватии, все равно не может считаться 100% игроком основы.

Что касается партнерства игроков, то Рабьо и Ди Мария знакомы очень давно и играли вместе не только в Юве, но и в ПСЖ. Они выходили на поле вместе в 122 матчах и сыграли больше 7 тысяч минут. На их счету даже есть 8 "совместных" голов (в семи случаях аргентинец ассистировал французу). С Паредесом Адриен в ПСЖ не пересекся, поэтому вместе они играли только в Юве в этом сезоне – и это девять матчей.

Гризманн – Де Пауль, Корреа и Молина

Клуб: Атлетико Мадрид

В прошлом финале Гризманн пересекся в финале с Шиме Врсалько, а теперь может встретиться сразу с тремя партнерами по мадридскому Атлетико.

Начнем с одного из самых интересных персонажей сборной Аргентины – "сторожевого пса" Лео Месси Родриго де Пауля. Он перебрался в Атлетико в 2021 году и рядом с Гризманном уже провел около пяти десятков матчей и даже дважды забил после результативных передач француза.

С Нахуэлем Молиной Антуан сыграл гораздо меньше матчей, ведь этот защитник только недавно стал игроком "матрасников", но они уже успели наиграть 1000 минут вместе (в 16 встречах).

Анхель Корреа на этом ЧМ почти не играет, а вот с Гризманном они наиграли вместе дай Бог. Они стали одноклубниками еще в 2015 году, а следующий их совместный матч за Атлетико станет юбилейным 200-м. Эти ребята забили 15 голов, когда один из них ассистировал, а другой забивал. Интересно, что в Барселоне Гризманн дважды проиграл в матчах против Атлетико с Корреа в составе