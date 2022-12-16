Реал показал игроком в "уродливых" клубных свитерах

В канун Рождества пресс-служба мадридского Реала выложила фотографии некоторых игроков, наряженных в рождественские "ужасающие" свитера с клубной символикой.

Подобная одежда – традиционная для этого праздника в Европе.

В фотосессии приняли участие защитник Давид Алаба, универсал Лукас Васкес и полузащитник Эдуард Камавинга, готовящийся к финалу чемпионата мира.

Напомним, что немного раньше Реал уже осуществилпервый трансфер в зимнее окно.