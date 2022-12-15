Мадридский Реал завершил трансфер бразильского вундеркинда

Но мы еще нескоро узнаем, стоит ли парень своих денег.

Королевский клуб официально объявил о завершении трансфера Эндрика – 16-летнего бразильского вундеркинда, за которым охотилась половина Европы.

Парень присоединится к Реалу в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Его контракт рассчитан до 2027 с опцией продления еще на три года.

За трансфер юноши мадридцы заплатят 60 млн евро: 35 млн уже отправились на счет Палмейраса, а еще 25 – это бонусы. Зарплата игрока, по некоторой информации, составит примерно 2 млн евро в год.

В этом сезоне Эндрик сыграл за Палмейрас 307 минут и отличился 3 голами.