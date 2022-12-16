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Одноклубник Миколенко договорился о разрыве контракта с Эвертоном

Соломон Рондон продолжит карьеру в другом месте.
Вчера, 22:32
Соломон Рондон / Getty Images
Соломон Рондон / Getty Images

Нападающий Соломон Рондон покинет английский Эвертон в новом году. Официально контракт футболиста с клубом будет расторгнут 1 января.

Игрок и руководство "ирисок" достигли согласия о двустороннем аннулировании контракта.

В текущем сезоне Рондон не является игроком даже приближенным к основанию.

За первую половину чемпионата нападающий всего семь раз появился на поле и только раз вышел в старте. В последних пяти матчах вообще проводил на поле не больше 10 минут.

Напомним, что перед стартом чемпионата мира украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вернулся после травмы..


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