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Пулишич: Я сфокусирован на Челси, но вы знаете, как все работает в футболе

Американский футболист не знает, завершит ли он нынешний сезон в составе лондонского клуба.
Сегодня, 22:02
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Кристиан Пулишич публично рассказал о своем будущем в Челси на фоне слухов о том, что его время в клубе Западного Лондона подходит к концу.

Выступая на подкасте Indirect, 24-летний американец объяснил, что он по-прежнему полностью сосредоточен на завершении сезона в составе "синих", но он знает, что в этом виде спорта "все быстро меняется".

"Прямо сейчас я вернулся в расположение Челси, я сосредоточен и готов завершить сезон", - цитирует Пулишича Sports Illustrated

"Но вы знаете, как все устроено в футболе. Все быстро меняется, и может случиться что угодно. На данный момент я просто заставляю себя тренироваться и работать в Челси, потому что именно там я сейчас нахожусь".

Читай также: Пулишич намерен покинуть Челси, чтобы перезагрузить карьеру

В ноябре активно появлялись слухи о том, что Манчестер Юнайтед может попробовать арендовать Пулишича в январе в качестве замены ушедшему Криштиану Роналду.


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