Саутгейт продолжит тренировать сборную Англии до конца Евро-2024

Местный специалист будет тренировать национальную команду еще на одном турнире.

Относительный провал на Мундиале в Катаре не помешал Гарету Саутгейту остаться на своем посту.

Федерация футбола Англии официально подтвердила, что местный специалист останется на посту еще, как минимум, на один крупный турнир, а именно Евро-2024.

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"Мы рады подтвердить, что Гарет Саутгейт остается главным тренером сборной Англии и возглавит нашу кампанию на Евро-2024. Гарет и Стив Холланд (помощник тренера) всегда пользовались нашей полной поддержкой, и наша подготовка к Евро начинается сейчас", - говорится в заявлении".

Напомним, что под руководством Саутгейта "три льва" завоевали бронзу ЧМ-2018 и серебро ЧЕ-2020.