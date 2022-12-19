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Защитник МЮ может уйти в середняк АПЛ

Аарон Уан-Биссака оказался не нужен Эрику тен Хагу.
Сегодня, 09:06
Аарон Уан-Биссака
Аарон Уан-Биссака

Аарон Уан-Биссака может покинуть МЮ в поисках игровой практики.

По информации Николо Скиры, игроком интересуется лондонский Вест Хэм.

Потенциальная сумма трансфера не сообщается, но вероятно, что это будет в разы меньше, чем те 55 млн, которые заплатили за игрока "красные дьяволы" Кристал Пэлас. 

В текущем сезоне Уан-Биссака отыграл всего 4 минуты во всех турнирах в официальных матчах.

Напомним, что игроком также интересуется Рома.


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