Защитник МЮ может уйти в середняк АПЛ
Аарон Уан-Биссака оказался не нужен Эрику тен Хагу.
Аарон Уан-Биссака может покинуть МЮ в поисках игровой практики.
По информации Николо Скиры, игроком интересуется лондонский Вест Хэм.
Потенциальная сумма трансфера не сообщается, но вероятно, что это будет в разы меньше, чем те 55 млн, которые заплатили за игрока "красные дьяволы" Кристал Пэлас.
В текущем сезоне Уан-Биссака отыграл всего 4 минуты во всех турнирах в официальных матчах.
Напомним, что игроком также интересуется Рома.