Защитник МЮ может уйти в середняк АПЛ

Аарон Уан-Биссака может покинуть МЮ в поисках игровой практики.

По информации Николо Скиры, игроком интересуется лондонский Вест Хэм.

Потенциальная сумма трансфера не сообщается, но вероятно, что это будет в разы меньше, чем те 55 млн, которые заплатили за игрока "красные дьяволы" Кристал Пэлас.

В текущем сезоне Уан-Биссака отыграл всего 4 минуты во всех турнирах в официальных матчах.

Напомним, что игроком также интересуется Рома.