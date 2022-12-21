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Двухкратный чемпион Формулы 1 высказался о соперничестве Месси и Роналду

Макс Ферстаппен отметил разницу в таланте между двумя футболистами.
Сегодня, 17:22
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Чемпион Формулы 1 в 2021 и 2022 году, пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился мыслями о соперничестве между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

По словам нидерландского гонщика, ему сложно выбрать кого-то одного из двух величайших футболистов, но при этом аргентинец более талантлив.

"Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше.

Не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Роналду, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своем возрасте, просто невероятно.

Именно так можно стать великим", – сказал Ферстаппен.

Напомним, ранее экс-хавбек сборной Германии назвал Роналду провалом ЧМ-2022.


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