Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ

Легенда сборной Германии и мюнхенской Баварии Лотар Маттеус поделился мыслями о выступлении сборной Португалии на ЧМ.

По словам немца, Криштиану Роналду стал одним из главных провалов мировой первенства и причиной неудачных результатов команды.

"Криштиану Роналду – это, конечно, большой провал этого чемпионата мира, в отличие от Месси. Он навредил себе и команде своим эго. Когда-то он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он навсегда навредил этим памятным моментам.

Не представляю, чтобы Роналду теперь нашел себе другой клуб. Мне его как-то жаль", – отметил Маттеус.