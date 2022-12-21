Стало известно будущее Месси

Действующий чемпион мира, аргентинский вингер Лионель Месси определился со своим дальнейшим будущим.

По информации Mundo Deportivo, футболист останется в ПСЖ.

Между сторонами будет заключен двухлетний контракт. Перед чемпионатом мира у игрока и представителей клуба прошла встреча, где была заключена устная договоренность.

В составе ПСЖ аргентинец провел 53 матча во всех турнирах, забив 23 мяча.

Напомним, ранее [link_local link_article_id="6940143"]]Месси стал спортсменом года[[/link_local]] по версии BBC.