Стало известно будущее Месси
Аргентинец останется во французской столице.
Действующий чемпион мира, аргентинский вингер Лионель Месси определился со своим дальнейшим будущим.
По информации Mundo Deportivo, футболист останется в ПСЖ.
Между сторонами будет заключен двухлетний контракт. Перед чемпионатом мира у игрока и представителей клуба прошла встреча, где была заключена устная договоренность.
В составе ПСЖ аргентинец провел 53 матча во всех турнирах, забив 23 мяча.
Напомним, ранее [link_local link_article_id="6940143"]]Месси стал спортсменом года[[/link_local]] по версии BBC.