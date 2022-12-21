Марсель может арендовать Малиновского

К варианту с украинцем прибегнут, если один из хавбеков покинет команду.

Французский Марсель может взять в аренду украинца Руслана Малиновского.

По сообщениям французских СМИ, украинец один из приоритетов для "провансальцев" в зимнее трансферное окно.

Недавно представители клуба встретились с боссами Аталанты, чтобы обсудить переход.

Отмечается, что трансфер станет возможным, если стан Марселя покинет Жерсон.

Напомним, ранее Аталанта активировала опцию продления контракта Малиновского.