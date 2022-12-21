Месси установил ещё один рекорд по лайкам

В этот раз аргентинец обогнал известную филиппинскую тиктокершу.

Действующему чемпиону мира Лео Месси покорился еще один медийный рекорд.

Ранее фото аргентинца с кубком мира стало самым залайкаемым в Instagram, [link_local link_article_id="6940215"]]обогнав яйцо[[/link_local]].

Теперь же тот же пост стал самым популярным во всех мировых соцсетях.

Аргентинец, набрав более 70 миллионов лайков, обогнал филиппинскую тиктокерку Беллу Порч, видео которой два года назад набирало около 65 млн лайков.

Напомним, ранее Месси определился со своим будущим.