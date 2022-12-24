Наполи опережает испанских грандов в борьбе за открытие ЧМ-2022

Итальянский Наполи получит необходимое усиление в борьбе за Скудетто.

По сообщениям издания Football Espana, "партенопейцы" опережают Барселону и Атлетико в борьбе за маррокканца Аззедина Унахи.

Полузащитник французского Анже стал одним из открытий прошедшего Мундиаля в Катаре, установив вместе со своей командой историческое достижение - полуфинал чемпионата мира.

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Источник отмечает, что Наполи в отличии от испанских грандов выразил готовность удовлетворить запрос аутсайдера чемпионата Франции и заплатить за Унахи 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел на клубном уровне 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.