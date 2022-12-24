Зинченко: Болельщики очень тепло встретили меня в Арсенале, до сих пор не могу быть достаточно благодарен им

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко поделился мыслями о партнерах и болельщиках Арсенала в преддверии возобновления сезона.

"Жезус - один из лидеров нашей команды, он настоящий воин. Зная лично Габриэла и его характер, не сомневаюсь, что он вернется гораздо сильнее, чем раньше. Убежден, что Нкетиа прекрасно выполнит свою работу, каждый верит в него. У нас очень крутой коллектив, есть это ощущение единства.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле отдаюсь на 100%. Болельщики очень тепло встретили меня в этом клубе. Я до сих пор не могу быть достаточно благодарным за то, что они сделали, какую поддержку оказали".

Также украинец рассказал о своих ожиданиях от второй части АПЛ.

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В прошлом я видел, что если у вас есть правильное отношение и правильное поведение на поле и вне его, то вы не можете устать физически. Все только в голове. Если все правильно делать в рутине, то вы подготовите свой организм быть свежим - это соблюдать сон, питание, ухаживать за собой. Тогда вы не сможете устать физически", - приводит слова Зинченко пресс-служба "канониров".

Напомним, на перерыв в связи с проведением ЧМ-2022 в Катаре Арсенал ушел на первом месте, опережая Ман Сити на 5 очков.