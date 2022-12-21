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Арсенал и Атлетико интересуются одним из открытий ЧМ-22

Алексис МакАллистер может пойти на повышение.
Сегодня, 20:16
Алексис МакАллистер
Алексис МакАллистер

Один из лидеров сборной Аргентины Алексис МакАллистер впечталил ряд европейских клубов своей игрой на Мундиале в Катаре.

По информации газеты AS, хавбек Брайтона заинтересовал Арсенал и Атлетико.

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Потенциальные детали сделки не сообщаются.

Ранее также стало известно, что аргентинцем интересуется Тоттенхэм.

Стоит отметить, что у футболиста действующий контракт с "чайками" до 2025 года.


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