Арсенал и Атлетико интересуются одним из открытий ЧМ-22
Алексис МакАллистер может пойти на повышение.
Один из лидеров сборной Аргентины Алексис МакАллистер впечталил ряд европейских клубов своей игрой на Мундиале в Катаре.
По информации газеты AS, хавбек Брайтона заинтересовал Арсенал и Атлетико.
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Потенциальные детали сделки не сообщаются.
Ранее также стало известно, что аргентинцем интересуется Тоттенхэм.
Стоит отметить, что у футболиста действующий контракт с "чайками" до 2025 года.