Один из героев сборной Аргентины на ЧМ-2022 может сменить клубную прописку

На место Эми Мартинес может придти другой герой Мундиаля.

Действующий чемпион мира Эмилиано Мартинес может покинуть Астон Виллу.

По информации Fichajes, нестандартное поведение аргентинца, которое он довольно часто демонстрирует не нравится Унаи Эмери.

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Наставник бирмингемцев уже нашел замену Мартинесу. Испанский специалист намерен подписать 31-летнего марокканского кипера Буну.

Стоит отметить, что уже завтра Астон Вилла под руководством Унаи Эмери встретится с Ливерпулем Юргена Клоппа. Матч начнется в 17:00 по Киеву.