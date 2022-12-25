Арсенал близок к продлению контракта с футболистом группы атаки

Лондонский Арсенал работает над продлением контракта с Габриэлем Мартинелли.

По сообщениям английских СМИ, переговоры с бразильцем проходят позитивно и находятся на завершающей стадии.

Продление соглашения с Мартинелли, а также Букайо Сака и Вильямом Салиба - приоритет для "канониров".

Наставник лондонцев Микель Артета крайне доволен прогрессом футболистов в последние несколько месяцев и хочет сделать из них будущее клуба.

Стоит отметить, что Мартинелли выступает на той же позиции, что и Михаил Мудрик. Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал достиг предварительной договоренности с Мудриком.