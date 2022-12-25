Вингер Реала находится в шорт-листе Барселоны
Марко Асенсио может перейти в стан заклятого противника своего нынешнего клуба.
Футболист мадридского Реала Марко Асенсио может покинуть клуб по завершению этого сезона в статусе свободного агента.
По информации издания Goal, каталонская Барселона может воспользоваться моментом и подписать испанца бесплатно.
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Данному трансферу способствуют хорошие отношения между боссами "блаугранас" и агентом Асенсио Жорже Мендешом.
Вингер, контракт которого заканчивается летом следующего года, в этом сезоне провел 15 матчей и отличился тремя забитыми мячами.