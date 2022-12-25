Экс-футболист Реала может перебраться в МЛС

Также у испанца есть один вариант в чемпионате Англии.

У испанского хавбека Иско, который не так давно стал свободным агентом после разрыва контракта с Севильей уже появились варианты продолжения карьеры.

По информации испанского издания AS, в услугах экс-футболиста мадридского Реала заинтересовано две команды. Речь идет о Лос-Анджелес Гэлакси и Вулверхэмптоне.

Стоит отметить, что Вулверхэмптон возглавляет бывший наставник андалуссийского клуба, испанский специалист Хулен Лопетеги.

В первой половине этого сезона футболист провел 19 поединков во всех турнирах за "нервионцев", отметившись всего одним голом и тремя результативными передачами.