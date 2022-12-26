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Гвардиола и Клопп претендуют на звание главного тренера года по версии IFFHS

Противостоять двум специалистам будет ряд не менее имменитых коллег по цеху.
Сегодня, 13:36
Юрген Клопп и Пеп Гвардиола
Юрген Клопп и Пеп Гвардиола

Международная федерация истории и статистики (IFFHS) обнародовала список претендентов на звание лучшего наставника 2022 года.

В список вошло 15 клубных тренеров, среди которых стоит выделить Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти.

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Полный список выглядит так:

  • Карло Анчелотти (Реал),
  • Юрген Клопп (Ливерпуль)
  • Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • Унаи Эмери (Вильярреал/Астон Вилла)
  • Юлиан Нагельсманн (Бавария)
  • Оливер Гласнер (Айнтрахт)
  • Жозе Моуринью (Рома),
  • Лучано Спаллетти (Наполи) 
  • Доривал Жуниор (Сеара/Фламенго)
  • Луис Фелипе Сколари (Атлетико Паранаэнсе)
  • Абель Феррейра (Палмейрас)
  • Уго Ибарра (Бока Хуниорс)
  • Валид Реграги (Видад)
  • Брайан Шметцер (Сиэтл Саундерc)
  • Альберт Риера (Окленд Сити).

Стоит отметить, что в минувшем году данной награды удостоился экс-наставник лондонского Челси Томас Тухель.

Примечательно также то, что Валид Реграги номинирован и на звание лучшего наставника сборной за работу с Марокко.


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Гвардиола и Клопп претендуют на звание главного тренера года по версии IFFHS
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