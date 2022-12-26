Гвардиола и Клопп претендуют на звание главного тренера года по версии IFFHS
Противостоять двум специалистам будет ряд не менее имменитых коллег по цеху.
Международная федерация истории и статистики (IFFHS) обнародовала список претендентов на звание лучшего наставника 2022 года.
В список вошло 15 клубных тренеров, среди которых стоит выделить Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти.
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Полный список выглядит так:
- Карло Анчелотти (Реал),
- Юрген Клопп (Ливерпуль)
- Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Унаи Эмери (Вильярреал/Астон Вилла)
- Юлиан Нагельсманн (Бавария)
- Оливер Гласнер (Айнтрахт)
- Жозе Моуринью (Рома),
- Лучано Спаллетти (Наполи)
- Доривал Жуниор (Сеара/Фламенго)
- Луис Фелипе Сколари (Атлетико Паранаэнсе)
- Абель Феррейра (Палмейрас)
- Уго Ибарра (Бока Хуниорс)
- Валид Реграги (Видад)
- Брайан Шметцер (Сиэтл Саундерc)
- Альберт Риера (Окленд Сити).
Стоит отметить, что в минувшем году данной награды удостоился экс-наставник лондонского Челси Томас Тухель.
Примечательно также то, что Валид Реграги номинирован и на звание лучшего наставника сборной за работу с Марокко.