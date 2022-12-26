Гвардиола и Клопп претендуют на звание главного тренера года по версии IFFHS

Противостоять двум специалистам будет ряд не менее имменитых коллег по цеху.

Международная федерация истории и статистики (IFFHS) обнародовала список претендентов на звание лучшего наставника 2022 года.

В список вошло 15 клубных тренеров, среди которых стоит выделить Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти.

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Полный список выглядит так:

Карло Анчелотти (Реал),

Юрген Клопп (Ливерпуль)

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Унаи Эмери (Вильярреал/Астон Вилла)

Юлиан Нагельсманн (Бавария)

Оливер Гласнер (Айнтрахт)

Жозе Моуринью (Рома),

Лучано Спаллетти (Наполи)

Доривал Жуниор (Сеара/Фламенго)

Луис Фелипе Сколари (Атлетико Паранаэнсе)

Абель Феррейра (Палмейрас)

Уго Ибарра (Бока Хуниорс)

Валид Реграги (Видад)

Брайан Шметцер (Сиэтл Саундерc)

Альберт Риера (Окленд Сити).

Стоит отметить, что в минувшем году данной награды удостоился экс-наставник лондонского Челси Томас Тухель.

Примечательно также то, что Валид Реграги номинирован и на звание лучшего наставника сборной за работу с Марокко.