Монзуль вошла в список лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS
Победительницей голосования стала представительница Франции.
Украинка Екатерина Монзуль вошла в список лучших арбитров 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Монзуль заняла второе место в голосовании, а победителем стала представительница Франции Стефани Фраппар.
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Стоит отметить, что француженка стала первой рефери среди женщин в финальных стадиях мужского чемпионата мира.
Напомним, Монзуль побеждала в голосовании в 2015 году.