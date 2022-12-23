Монзуль вошла в список лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS

Украинка Екатерина Монзуль вошла в список лучших арбитров 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Монзуль заняла второе место в голосовании, а победителем стала представительница Франции Стефани Фраппар.

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Стоит отметить, что француженка стала первой рефери среди женщин в финальных стадиях мужского чемпионата мира.

Напомним, Монзуль побеждала в голосовании в 2015 году.