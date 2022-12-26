Де Брюйне: Фоден может достичь всего, что захочет

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился мыслями об одном из своих партнеров по клубу Филе Фодене.

Бельгиец отметил большой талант и высокий потолок возможностей английского полузащитника.

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"Он все еще тот юный парень, который просто любит играть в футбол. Если он видит мяч, то сразу бежит к нему.

В 22 года он уже четыре раза выиграл АПЛ. У него все идет хорошо, это очень умный игрок. Фоден может достичь всего, чего захочет.

Его потолок очень высок. В свои годы он уже многого достиг, играя за клуб, который постоянно должен побеждать. Он конкурирует и в большинстве матчей выходит на поле", - приводит слова де Брюйне Manchester Evening News.

В текущем сезоне чемпионата Англии Фоден провел 14 матчей, в которых семь раз отправил мяч в ворота соперника и еще 3 раза ассистировал.