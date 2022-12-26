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"Одержим голами": Де Брюйне - о будущем Холанда

Бельгиец высоко оценивает мастерство одноклубника.
Сегодня, 10:24
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Футболист Манчестер Сити Кевин Де Брюйне поделился мнением по поводу своего одноклубника Эрлинга Холанда.

По словам бельгийского полузащитника, норвежский форвард имеет все шансы стать самым результативным футболистом в истории.

"Эрлинг одержим голами. У него уже около 200 голов, поэтому он, вероятно, может достичь отметки в 600, 700 или 800 голов, если будет оставаться в такой форме и делать то, что делает. Эрлинг – нападающий высшего уровня. Я не считаю, что он отличается от многих людей. Это обычный футболист, как и все остальные, и он не воспринимает себя как-то особенно".

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"Холанд - все еще молодой парень, который наслаждается жизнью и очень серьезно относится к футболу. Он любит забивать голы, поэтому я думаю, что это самая уникальная вещь, которая у него есть", - приводит слова Де Брюйне The Guardian.

В текущем сезоне норвежец провел 19 игр за Манчестер Сити, в которых забил 24 гола и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что карикатурист создал мультик в честь Холанда, который готов зажигать после ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд

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