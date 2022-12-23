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Викинг пробудился: Карикатурист создал мультик в честь Холанда, который готов зажигать после ЧМ-2022

Норвежец настроен напомнить миру о себе, ведь не играл на мундиале.
Сегодня, 10:54
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Чемпионат мира по футболу, который проходил в Катаре, подошел к своему завершению. Чемпионство выиграла сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию.

Весь спортивный мир наблюдал за главным международным турниром, включая футболистов, сборные чьих не попали на мундиаль.

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Известный карикатурист Омар Момани решил посвятить мультик норвежскому нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду.

Художник изобразил форварда в качестве викинга, который "спал" весь чемпионат мира. Сейчас же норвежец готов покорять новые вершины на клубном уровне.

Отметим, что в первой игре после чемпионата мира-2022 Холанд забил. Норвежец помог Манчестер Сити победить Ливерпуль в рамках Кубка лиги.

В текущем сезоне норвежец провел 19 игр за Манчестер Сити, в которых забил 24 гола и выполнил три голевые передачи.

Ранее Холанд сдержанно высказался о сравнении себя и Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

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