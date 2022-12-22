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Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2: обзор матча и результат игры 22.12.2022

Команды пять раз поочередно расписались в воротах друг друга.
Вчера, 23:58
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В четверг, 22 декабря, состоялся матч, который закрывал программу 1/8 финала кубка лиги. Манчестер Сити на своем поле принимал Ливерпуль. Встреча завершилась непростой победой хозяев поля со счетом 3:2.

Команды не стали затягивать с голами, а потому уже на 10-й минуте Эрлинг Холанд отметил возвращение клубного футбола результативным ударом.

Однако столько же времени понадобилось мерсисайдцам, чтобы отыграться - гол на счету Фабиу Карвалью.

Еще до перерыва Юрген Клопп был вынужден сделать замену, так как Джеймс Милнер получил травму.

Сразу после отдыха команды продолжили обмениваться голами. Рияду Марезу хватило всего двух минут, чтобы вновь вывести "горожан" вперед. Но их радость продлилась недолго, так как уже в следующей же атаке Мохамед Салах восстановил паритет.

Решающий, как оказалось, гол оформил Натан Аке, головой замкнувший подачу Кевина Де Брюйне (на счету бельгийца дубль из ассистов).

Ман Сити был ближе к тому, чтобы забить четвертый, чем Ливерпуль к спасительному голу, но матч так и завершился со счетом 3:2.

Подопечные Пепа Гвардиолы отправляются в четвертьфинал, а Юрген Клопп и его ребята покидают турнир, что может даже пойти им на пользу, учитывая их турнирное положение в чемпионате.

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Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль 1/8 финала кубка лиги

Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Голы: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 - Карвалью, 20, Салах, 48.

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 6 - 10
Атаки: 97 - 76

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Аканджи (Стоунз, 61), Ляпорт, Аке - Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Силва, 88) - Марез, Холанд (Фоден, 73), Палмер (Грилиш, 73).

Ливерпуль: Келлехер - Милнер (Филлипс, 38), Матип, Гомес, Э. Робертсон - Тьяго (Кейта, 70), Байчетич (Фабиньо, 46), Эллиотт (Хендерсон, 57) - Салах, Нуньес, Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46).

Предупреждение: Родри - Байчетич, Фабиньо, Кейта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Кубок Лиги

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