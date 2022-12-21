Глен Джонсон: Финал ЧМ-2022 лучше камбэка Ливерпуля в 2005 году

Бывший футболист в восторге от решающего матча на мундиале.

Экс-защитник Ливерпуля и сборной Англии Глен Джонсон заявил, что финал ЧМ-2022 - лучший в истории.

"Это точно лучший финал, что я видел. Да что там – один из лучших матчей в принципе!

Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сэйвы.

Читайте также: Вот и сказочке конец: истории – свидетелями которых мы стали на ЧМ-2022

Думаю, это лучший финал, что я видел. Он даже лучше, чем игра в Стамбуле в 2005 году, когда Ливерпуль сделал камбэк, потому что это финал чемпионата мира – главный матч в футболе.

За пределами Ливерпуля вообще никто не ценит стамбульский матч, хотя это один из лучших финалов", – сказал Джонсон в интервью Midnite.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).