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Глен Джонсон: Финал ЧМ-2022 лучше камбэка Ливерпуля в 2005 году

Бывший футболист в восторге от решающего матча на мундиале.
Сегодня, 00:53
Глен Джонсон / Getty Images
Глен Джонсон / Getty Images

Экс-защитник Ливерпуля и сборной Англии Глен Джонсон заявил, что финал ЧМ-2022 - лучший в истории.

"Это точно лучший финал, что я видел. Да что там – один из лучших матчей в принципе!

Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сэйвы.

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Думаю, это лучший финал, что я видел. Он даже лучше, чем игра в Стамбуле в 2005 году, когда Ливерпуль сделал камбэк, потому что это финал чемпионата мира – главный матч в футболе.

За пределами Ливерпуля вообще никто не ценит стамбульский матч, хотя это один из лучших финалов", – сказал Джонсон в интервью Midnite.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Глен Джонсон

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