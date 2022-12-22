Холанд сдержанно высказался о сравнении себя и Мбаппе

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мнением о Килиане Мбаппе из ПСЖ.

По словам норвежского футболиста, он не хочет сравнивать себя с французским нападающим.

"Я не люблю сравнивать себя с другими. Я по-своему уникальный игрок, поэтому мне такие сравнения не нравятся. СМИ последние 10 лет поступали так с Роналду и Месси, а сами игроки подталкивали друг друга – это хорошо. К тому же они играли за Реал и Барселону, идеальное соперничество".

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"Я не думаю о таких вещах. Мбаппе – прекрасный молодой игрок. Не забывайте о том, чего он добился в столь юном возрасте, и мы увидим и новые достижения. Я же сосредоточен на себе. Я работаю каждый день над тем, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами", - приводит слова Холанда Bold со ссылкой на Viaplay.

Ранее сообщалось, что Реал попробует подписать Холанда в 2024-м году.